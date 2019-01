Differenziata, con quasi il 70 per cento è record: Agrigento è il primo capoluogo di provincia in Sicilia

E’ il primo capoluogo di provincia in tutta la regione. Agrigento, con il suo 69,06 per cento conquistato a dicembre e con una media annuale, nel 2018, del 60,38 per cento, è la realtà dove la raccolta differenziata – fra i 9 capoluoghi di provincia siciliani – funziona meglio. Un dato record specie se paragonato all’appena 24,72 per cento di gennaio scorso quando la differenziata era ancora a livello sperimentale nella sola Fontanelle e al 63,41 per cento registrato due mesi dopo: a marzo.

C’è ancora da fare, naturalmente, nella città dei Templi perché esistono ancora – è una specie che non s’è estinta – gli incivili, ma intanto, a livello regionale, il primato della città è assoluto. Lo scorso dicembre, Agrigento ha appunto avviato a recupero rifiuti per 1.298.390 chilogrammi, mentre allo smaltimento sono stati inviati 581.600 chili. Il totale annuale è invece di 10.134.069 chili avviati allo smaltimento e ben 15.445.406 chili avviati al recupero.