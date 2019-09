Impianto per trattamento dei rifiuti alla zona industriale, Di Pisa: "Firmerò l'ordinanza"

Futuro impianto di biostabilizzaizone e compostaggio nell’area Asi, a poche centinaia di metri da un istituto scolastico, il commissario del Libero consorzio Girolamo Di Pisa taglia corto: “le polemiche contro la struttura sono strumentali, entro pochi giorni firmeremo gli atti necessari per consentire l’apertura”.

Di Pisa, in qualità di autorità con potere di ordinanza per conto della Srr Agrigento Est, provvederà infatti a consentire alla società Ecoambiente l’avvio, all’interno di un impianto in disuso sito proprio nella zona industriale, di un biostabilizzatore “mobile” e di un impianto di trattamento della frazione umida che potrebbe servire diversi comuni dell’Agrigentino, risolvendo loro una parte delle difficoltà oggi esistenti in termini di smaltimento dell’indifferenziato e della frazione compostabile.

“Polemiche strumentali”, definisce Di Pisa le proteste dei giorni scorsi. “L’ordinanza di autorizzazione è sul mio tavolo ed è pronta ad essere firmata non appena riceverò le certificazioni da parte dei vigili del fuoco sarà firmata – dice - perché è chiaro che c’è un problema sanitario e di urgenza. Abbiamo già acquisito tutti i pareri dell’Arpa e dell’Asp, che sono ovviamente positivi”.