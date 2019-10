Di Rosa: "Ancora una volta è stato dimenticato Pasquale Di Lorenzo"

"Ho atteso invano, ho voluto capire se qualcuno oltre a me si fosse ricordato dell'anniversario della morte di una vittima di mafia. Se fosse stato un magistrato o un componente di un qualunque altro ordine professionale o di corpo di polizia, sarebbe stato lo stesso?".

Così l'ex consigliere comunale Giuseppe Di Rosa interviene in merito al mancato ricordo della morte di Pasquale Di Lorenzo, ucciso dalla mafia il 14 ottobre del 1992 a Porto Empedocle come "messaggio" nella strategia di pressione dei Corleonesi. Non è la prima volta che il sacrificio dell'agente penitenziario (noto per essere particolarmente severo con i detenuti) non è stato ricordato da enti e istituzioni.

"Ancora un giorno triste - continua Di Rosa - forse lo abbiamo ricordato noi che abbiamo lavorato al suo fianco e ne abbiamo conosciuto le doti umane e professionali di vero uomo, marito e padre esemplare".