Detenute artiste realizzano opere in maglia per dire no alla violenza

"Viva Vittoria Palma di Montechiaro, la coperta di Palmina". E' il nome del progetto che la Fidapa sta realizzando al carcere Petrusa.

Le detenute parteciperanno alla realizzazione dell’opera d’arte relazionale condivisa in maglia per dire no alla violenza contro le donne, che sarà installata giorno 8-9-10 marzo nelle scalinate antistanti i monumenti più rappresentativi di Palma di Montechiaro. Il laboratorio è stato avviato nei giorni scorsi dalla presidente della sezione Fidapa di Palma, Marilena Vaccaro, e dalla segretaria Gisella Vizzini.

L’opera d’arte relazionale denominata “La coperta per Palmina”, in memoria della neonata che nel lontano 1980 venne abbandonata fra i rifiuti e adottata dalla comunità palmese, fa parte del più ampio progetto "Viva Vittoria" nato nel 2015 da un’idea di Cristina Begni.

"La creazione di quest’opera d’arte, di indiscutibile valore sociale, - spiega l'associazione - vuole essere un mezzo per un’attiva presa di coscienza sul problema della violenza sulle donne. Un modo per dimostrare che “fare insieme è possibile.

Le maglie, lavorate ai ferri o ad uncinetto dalle ospiti della casa circondariale di Petrusa insieme a quelle lavorate da private cittadine di diversi contesti territoriali, da associazioni di volontariato, da centri culturali e dalle alunne delle varie istituzioni scolastiche che hanno aderito al progetto, formeranno le coperte che potranno essere acquistate ed il cui ricavato sarà devoluto al “Fondo per Palmina” che sosterrà le donne vittime di violenza.