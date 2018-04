Vasi rotti, erbacce e degrado: il cimitero tra incurie e abbandoni

Vasi per terra, fiori in ogni dove e degrado: è il biglietto da visita del cimitero di Ribera. Una parte del cimitero vive una situazione al limite del possibile. I vialetti sono stracolmi di erbacce, tanto da ostruire il passaggio dei riberesi che vorrebbero andare a donare i fiori ai propri cari. Le foto sono state pubblicate sul web, ed è subito scattata l’ira degli abitanti di Ribera.

“E’ una vergogna, una mancanza di rispetto”. A parlare è anche il giovane consigliere comunale, Benedetto Vassallo: “Ripulire il cimitero per la ricorrenza dei defunti può salvare la faccia, non la coscienza”. Dure le parole di Vassallo, che rincara la dose e dice: “Dobbiamo avere rispetto verso i nostri cari. Un po’ di dignità non guasta. Invito l’amministrazione a farsi carico di questo problema”. Il cimitero di Ribera non vive un buon momento, le foto shock hanno indignato tutti quanti.