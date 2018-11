Daniele Magro "firma" un altro disco, è quello di Raffaella Carrà

Continua il momento magico di Daniele Magro. Il cantautore è pronto a tornare a scalare la classifiche. Da oggi, nelle radio, suonerà “Chi l’ha detto”. La canzone è figlia di un progetto tra Raffaella Carrà e l’agrigentino, Daniele Magro. Il brano natalizio è in uscita oggi.

“Ringrazio la Sony – dice Magro – che mi ha coinvolto in questo progetto e naturalmente Raffaella Carrà che ha accolto con entusiasmo questa canzone. Il singolo anticipa il disco 'Ogni volta che è Natale' in uscita il 30 novembre. Felicissimo ed emozionato per questa nuova collaborazione. Realizzo anche il mio sogno di scrivere una canzone di Natale".

Daniele Magro non troppe settimane fa, annunciava la collaborazione con Alessandra Amoroso. Il disco della cantante salentina è stabile nelle classifiche dei migliori brani.