Il costone dell'Addolorata si sbriciola: chiusa via Garibaldi

Grosso modo come il 7 marzo del 2015. Allora, si registrò il distacco di un blocco di calcarenite e collassarono diversi metri cubi di materiale su via Giovanni Volpe, tratto di strada compreso fra la via Dante e la via 25 Aprile. Questa sera, a cedere - a causa delle forti piogge - è stato un pezzo del costone dell'Addolorata: nella parte a valle di via Garibaldi, all'altezza del Calvario.

Lanciato l'allarme, sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco. Pompieri che, con l'autoscala, stanno cercando di stabilire se vi siano o meno altre porzioni che rischiano di cedere e crollare. In via precauzionale la strada è stata, intanto, chiusa. Sul posto, ci sono anche i carabinieri.

C'è sgomento e preoccupazione fra i residenti della zona a valle della via Garibaldi. Sono in tanti, in questi minuti, a temere l'interdizione di un'altra strada.