Crollo di calcinacci al liceo "Politi", al lavoro i tecnici dell'ex Provincia

Al lavoro per la messa in sicurezza al liceo "Politi", dopo il crollo di calcinacci nei bagni segnalato dagli studenti. Sono intervenuti i tecnici del Libero Consorzio e gli operai della ditta con cui l’ente ha un contratto aperto, sono, già, stati invitati ad effettuare un primo intervento per eliminare lo stato di pericolosità del tetto dei bagni. Lo rende noto l'ex Provincia.

I tecnici dell'ente, sollecitati dal commissario straordinario, Alberto di Pisa, hanno invitato gli operai ad effettuare una verifica presso l’intera scuola per accertare l’esistenza di altre criticità.

"È indubbio - dichiara il commissario straordinario - che la precaria situazione economica in cui in questi ultimi anni si è trovato il Libero Consorzio ha coinvolto anche le scuole, ma mai è venuta meno l’attenzione e l’impegno di questa Amministrazione per la sicurezza degli edifici scolastici. Nello specifico per il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 'Politi' di Agrigento si era provveduto ad effettuare un’indagine diagnostica dei solai e conseguentemente è stato predisposto un progetto per una manutenzione straordinaria, mirata a migliorare le condizioni di sicurezza"

Il progetto è stato finanziato dal Miur per un importo complessivo di 340.000 euro ed al momento si stanno completando le procedure di aggiudicazione dell’appalto. I lavori presumibilmente potrebbero avere inizio a giugno.