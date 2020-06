Tampone Covid-19 positivo a Canicattì: salgono a 128 i contagiati

Nuovo caso di Covid-19 nell'Agrigentino, a Canicattì per la precisione. Città dove tutti i precedenti contagiati erano già guariti e dove l'incubo Coronavirus sembrava essersi dissolto. Sembrava, appunto. Ad annunciare il nuovo tampone positivo è stato il sindaco Ettore Di Ventura: "Mi è stata notificata pochi minuti fa, da parte dell'Asp di Agrigento, la conferma di un nuovo caso di positività nella nostra città - ha detto - . Il soggetto in questione, che non presenta alcun sintomo riconducibile al Coronavirus, si è immediatamente messo a disposizione delle autorità sanitarie per i protocolli di rito. Questo caso è l'ennesima prova che il virus non è stato sconfitto. Sapevamo infatti che si sarebbe potuto ripresentare. Le misure di distanziamento sociale e di prevenzione dovranno - lancia un nuovo appello Di Ventura - accompagnare la nostra quotidianetà per altro tempo".

Salgono, di fatto, a 128 i contagiati agrigentini. Ben 128 infettati - da quando è scoppiata la pandemia - di cui però, per fortuna, 110 (il dato è aggiornato ad ieri) sono già guariti. Al momento, casi - recentissimi - di Coronavirus si registrano anche a Campobello di Licata e a Raffadali. Un caso ancora presente, poi, anche a Sciacca.