Non vanno in ospedale per paura del Covid, il primario: "Reparto vuoto ma molti morti"

Morti per infarto forse perché hanno temuto di rivolgersi alle cure dell'ospedale San Giovanni Dio, e non solo. Morti perchè, avvertito il dolore A denunciarlo in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano La Sicilia è il primario di Cardiologia Giuseppe Caramanno.

Il medico, infatti, spiega che ci sono stati numerosi casi di persone che hanno tardato il loro ricovero in ospedale temendo, probabilmente, ri rivolgersi alle cure dell'ospedale agrigentino per non contrarre il virus. Preoccupazioni, spiega Caramanno al quotidiano catanese, oggi infondate perché il reparto di Cardiologia è stato più volte sanificato e oggi sono applicate una seire di misure estremamente restrittive finalizate appunto a ridurre il rischio di diffusione del Sars-Cov19.

I posti letto rimangono però vuoti e, solo in questi giorni, sono almeno 15 i morti per problemi cardiaci nell'Agrigentino. Un numero che lascia temere che la paura del Covid abbia avuto precedenza su quella di morire per un attacco di cuore