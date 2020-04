Torna dal Portogallo con la moglie e si ammala di Coronavirus: morto bancario in pensione

La provincia di Agrigento piange la tredicesima vittima per il Coronavirus. E' morto, durante la notte, Calogero Baldacchino, 72 anni, bancario in pensione. L'uomo era ricoverato da settimane al Covid Center di Partinico insieme alla moglie. Entrambi avevano scoperto di essere stati contagiati dal Covid-19 dopo essere rientrati da una vacanza in Portogallo.

L'ex condizioni dell'ex capo area della Banca Sant'Angelo, che nei giorni scorsi sembravano essere in miglioramento, si sono in seguito aggravate ed era stato trasferito in rianimazione dove, alle 3 del mattino, è morto.