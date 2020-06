Guarisce un paziente di Realmonte: salgono a 110 le persone fuori dall'incubo

Sono saliti a 110 i guariti agrigentini su complessivi - da quando è scoppiata la pandemia - 127 contagiati. A lasciarsi l'incubo Coronavirus alle spalle - secondo quanto emerge dal report diramato dall'Asp di Agrigento - è stato un paziente (ormai ex) di Realmonte. Casi di Covid-19, con pazienti in trattamento, restano dunque a Campobello di Licata (1), a Raffadali (1) e a Sciacca (1). Campobello di Licata e Raffadali sono stati i casi più recenti di contagio.

In quarantena risultano esserci 3 persone, 0 - per fortuna - i rcoverati. Oggi, l'Asp di Agrigento ha incamerato gli esiti di ben 222 tamponi rino-faringei. Tutti risultati negativi, per fortuna. Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, fra Agrigento e provincia, sono stati fatti e refertati ben 11.207 test.