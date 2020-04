Una ventina di posti letto per il punto Covid di Sciacca: verso l'apertura

Verrà aperto lunedì - tranne nuovi rinvii dell'ultim'ora (inizialmente pare che fosse stato previsto tutto per ieri) - il percorso Covid dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Lunedì dovrebbero essere disponibili una ventina di posti letto con tanto di attrezzature. Il tutto sarà separato dal resto dell'edificio, così come sono stati già separati gli impianti di aerazione. Oltre alla struttura e alle attrezzature serve, naturalmente, anche personale. Nei giorni scorsi, il commissario straordinario per gli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera, Alberto Firenze, aveva parlato - secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia - di una equipe multidisciplinare impegnata solo nella gestione dell'emergenza Covid-19. Equipe che però non è ancora operativa tant'è che si sta cercando la disponibilità di medici e infermieri di altri reparti.

