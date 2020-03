Tornano dal Nord e si autodenunciano, uno chiede la sorveglianza sanitaria

Altri due agrigentini si sono autodenunciati alla polizia municipale. Anche loro dopo essere rientrati dal Nord Italia, ieri mattina, hanno chiamato il comando dei vigili urbani e hanno riferito d’essere rientrati nella città d’origine. Entrambi si sono messi in isolamento nelle rispettive abitazioni, ma uno dei due ha chiesto – in particolare – di essere monitorato a livello sanitario. Di fatto, è stata chiesta la collaborazione della Protezione civile. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto di estrema prudenza o se l’agrigentino magari non sta particolarmente bene.

L’esodo dal Nord verso casa, in tutte queste settimane, non si è fermato. Prima dei due agrigentini, altri quattro agrigentini – sbarcati, verosimilmente nella notte fra domenica e lunedì, a Messina – avevano chiamato la polizia locale e si erano autodenunciati. Anche loro sono naturalmente – in via precauzionale - in isolamento domiciliare.