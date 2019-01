Contrada Esa Chimento chiusa per frana, fissato il giorno della riapertura

Da mercoledì scorso è chiuso il tratto di strada della comunemente chiamata contrada “Esa Chimento”, uno degli accessi a Favara per chi proviene dall'area del Villaggio Mosè. Dopo gli interventi, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, il tratto di strada interdetto potrebbe essere riaperto. Il giorno utile potrebbe essere mercoledì.

La frana ha fatto sì che la strada, già parzialmente interdetta, diventasse totalmente impraticabile. Saranno gli operai di Girgenti Acque a rimettere in pristino i luoghi dovendo sostituire una parte del collettore (di un metro di diametro) che raccoglie le acque bianche e nere della città che è stato tranciato dal movimento franoso.

La chiusura della strada arriva in un momento nero per la viabilità favarese, perché, con la strada statale 122 non percorribile a causa dell’abbattimento del ponte Petrusa, con l’Esa Chimento al momento out per frana, con la provinciale San Pietro (che si innesta su via Papa Luciani ad Agrigento) ridotta ad un colabrodo visto che ha assorbito tutto il flusso automobilistico leggero e pesante della S.S. 122, le vie di fuga sono una Chimera. Tutti gli assi stradali in questione, comunque, saranno oggetto di lavori di manutenzione da parte del Libero consorzio di Agrigento, che sono stati già messi a gara.

"Attendiamo notizie da parte della Regione Siciliana sui trasferimenti per la calamità naturale che ha colpito la nostra comunità lo scorso novembre”. Queste le parole del sindaco di Favara, Anna Alba.