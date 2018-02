"Un minuto per la Concordia", il nuovo contest del Parco archeologico

Il Parco archeologico in occasione del Mandorlo in Fiore ha lanciato un concorso internazionale rivolto agli studenti delle scuole italiane ma anche esterne. Il contest è in collaborazione con l’USR per la Sicilia, Ufficio V di Agrigento.

L’iniziativa nasce nell’ambito della 73a edizione del Mandorlo in Fiore e mira a diffondere tra i giovani la cultura della pace e della civile convivenza tra i popoli, nell’ottica dell’acquisizione consapevole dei valori di integrazione, solidarietà, multiculturalità, tutela del patrimonio culturale, sotto il simbolo di imperitura bellezza del tempio della Concordia di Agrigento, attraverso la creazione di prodotti multimediali realizzati dagli studenti, della durata di un minuto.

Il prodotto che riceverà più like riceverà il premio durante la cerimonia conclusiva del concorso giorno 7 marzo 2018 alle 11, presso il Palacongressi di Agrigento.