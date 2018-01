I contatori e gli invasi sono a secco, indetto uno sciopero anche a Favara

Una nuova protesta contro la gestione del servizio idrico. Dopo la manifestazione a Raffadali esplode un altro caso a Favara e il coordinamento delle associazioni per l'acqua pubblica "Titano", che raggruppa adesioni da tutta la provincia, annuncia battaglia.

"Si è finalmente preso coscienza, - scrive il coordinatore Gaetano Milioto - in questi giorni, sulla condizione di concreta emergenza che la Sicilia sta vivendo in queste ore in merito alle riserve idriche del tutto incapaci di soddisfare il fabbisogno dei siciliani da ora in avanti. Ci spiace che l’attenzione venga indirizzata e spostata solo ed esclusivamente sulla perdurante siccità. Non emerge ed invece dovrebbe ed in maniera determinante, che parte del problema è rappresentato dalle condizioni delle condotte e dalle linee di adduzioni che sono vetuste, abbandonate a se stesse e con interventi manutentivi o sostitutivi del tutto insufficienti per portare l’attuale e penosa efficienza che si attesta intorno al 50 % a livelli più consoni al bisogno del momento. Non è tollerabile perdere il 50 % dell’ acqua lungo le condotte perché sono ridotte a colabrodo".

Il coordinatore di "Titano" aggiunge: "Occorre intervenire e subito anche in tal senso, senza aspettare che a risolvere il problema sia solo il livello regionale. Monta nel frattempo la protesta, come abbiamo potuto vedere ieri a Raffadali, per le vessazioni di un Gestore che si trincera dietro ad articoli di legge, facendo finta di non capire che i cittadini di Raffadali o di Favara non è vero che non vogliono installati i contatori, ma vogliono avere certezza di pagare solo acqua e non anche l’aria che circola nelle condotte. In ragione di tali considerazioni, lo scrivente Coordinamento, riunitosi ieri sera, ha deliberato di indire uno sciopero a Favara in tempi strettissimi ed inoltre ha reiterato la richiesta di incontro all’Ati Idrico per un esame congiunto sull’avanzamento dei progetti presenti nel Piano d’ambito".