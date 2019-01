Niente accordo per i vertici del consorzio universitario, la Cgil: "Scontro sulla nostra pelle"

"La vicenda del rinvio dell’assemblea dei soci del consorzio universitario per la provincia di Agrigento palesa in modo evidente come vi sia uno scontro di potere sulla pelle degli studenti, delle famiglie, dei dipendenti del Cupa e del diritto allo studio di questa nostra terra". Lo dice il segretario generale della Cgil, Massimo Raso, che aggiunge: "Si gioca a fare i furbetti e le scelte fatte o che si vogliono fare contraddicono apertamente le cose che si sostengono pubblicamente".

Secondo il dirigente sindacale "in ossequio alle nuove impostazioni sulla governance alla Regione (Lagalla) spetta il presidente, al territorio (Firetto) spetta il vice presidente e all’altro socio del territorio (la Camera di Commercio) spetta il capo dei revisori. Ed è chiaro che se c’è qualcuno che vuole fare il furbo le sedute slittano".