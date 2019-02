Consorzio universitario, le nuove nomine tardano ad arrivare

Nuovo consorzio universitario di Agrigento, dopo l'annuncio dei corsi che dal prossimo anno accademico l'Università di Palermo è pronta ad avviare nella città dei Templi in seguito alla nuova governance dell'Ente, tutto è rimasto fermo.

Sì perché il nuovo statuto prevede appunto che le parti in causa esprimano ognuna un componente del consiglio di amministrazione. Se al Comune di Agrigento spetta la vicepresidenza (e in tal senso la nomina è stata già fatta, sarà infatti confermato l'uscente Giovanni Di Maida), ad Unipa rimarrà un componente del Cda, alla Camera di commercio il presidente dei revisori dei conti e all'Assessorato regionale alla Formazione spettava appunto il presidente del Cua. Però? Però da alcuni giorni nonostante le sollecitazioni di Agrigento da Palermo non arrivano segnali di una volontà di chiudere la questione in tempi brevi, anche se sarebbe ormai chiaro che sarebbe sfumata la nomina a presidente dell'ex deputato Nené Mangiacavallo.