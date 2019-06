Consiglio del Parco, l'architetto Bernardo Agrò nuovo presidente

Dopo la direzione, anche il Consiglio del Parco cambia volto. La Regione Siciliana, infatti, come ampiamente annunciato ha rimodulato l'organo consultivo, individuando un nuovo presidente e nuovi componenti. L'incarico di sostituire Bernardo Campo è stato dato all'architetto Bernardo Agrò, già dirigente della Soprintendenza ai beni culturali e neo diretto del Parco di Selinunte.

Dentro la struttura consiliare siederanno, da statuto, il sindaco e il soprintendente e alcuni componenti nominati dalla Regione. Questi saranno l’avvocato empedoclino Luigi Troja, in qualità di “esperto in economia dei beni culturali”, l’ingegner Heinz-Jurgen Beste come “esperto nel settore della tutela, della salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca relative alla Valle dei Templi”, cui si aggiungono tre componenti nominati dalle associazioni nelle persone di Fabio Amato (Gruppo archeologi d’Italia), Salvo Barrano (Associazione nazionale archeologi) e Vincenzo Piazzese (Archeoclub d’Italia).