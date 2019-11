Comune, approvato dalla giunta il bilancio consuntivo 2018: parte la corsa contro il tempo

Dopo lunga attesa la giunta comunale di Agrigento ha deliberato il bilancio consuntivo 2018, che adesso arriverà in Consiglio comunale non prima dei primi giorni di dicembre. Il documento finanziario in sé vede un ulteriore aumento del fondo per i crediti di dubbia esigibilità (+17milioni di euro rispetto a quanto inizialmente preventivato) ma conferma che l’Ente non rientra tra quelli strutturalmente deficitari, mantenendo tra l'altro i servizi al minimo.

Se adesso si attende che diventi pubblica la relazione dei revisori dei conti sullo strumento, parte praticamente da subito per gli uffici la corsa contro il tempo per riuscire a portare entro il 31 dicembre in Consiglio comunale anche il previsionale 2019: in ballo c'è la possibilità di utilizzare l'imposta di soggiorno, di stabilizzare i precari e ottenere le rimesse da parte dello Stato.

Drammatico il quadro complessivamente tracciato dagli uffici, che, chi più chi meno, denunciano tutti l’assenza di risorse umane ed economiche per svolgere appieno la propria attività.