Concerto dei Tinturia per Capodanno, convocato un tavolo tecnico in Questura

Lo scorso anno si pensava all'attentato di San Pietroburgo. Quest'anno, invece, a quello di Strasburgo. Ma si pensa anche a quanto accaduto ad Ancona e prima ancora a Torino che nulla hanno a che vedere con il terrorismo. Domattina, ci sarà un tavolo tecnico in Questura e verranno condivisi i piani - predisposti dal Comune di Agrigento - sulle vie di fuga e di evacuazione, ma anche quello sanitario che comporterà il presidio dei soccorritori - con apposite ambulanze medicalizzate e posti medici - in determinati punti.

Tradizionalmente in piazza Pirandello sono migliaia e migliaia le persone che si recano per festeggiare. Quest'anno, durante la notte di San Silvestro, i Tinturia richiameranno, certamente, molte più presenze. "Il gran numero di persone previsto, sia in piazza che nelle aree adiacenti, potrebbe generare - ha già scritto nell'ordinanza il sindaco Lillo Firetto - episodi di disordini e di violenza, a nocumento dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità". Il Comune, dal canto suo, con delle direttive precise, cercherà di limitare le condotte di potenziale pericolo.

Per l’accesso all’area interessata, appare quasi scontato che verranno istituiti appositi varchi di ingresso e di uscita. E ogni varco sarà transennato e presidiato da stewards e da personale delle forze dell’ordine, dotati verosimilmente di contapersone. Non è chiaro - ma nulla può ancora escludersi - se verranno impiegati, o meno, dei metal detector per il controllo di borse e zaini. Domattina, subito dopo il tavolo tecnico in Questura, dovrebbe anche essere noto il numero massimo di spettatori che potranno entrare in piazza Pirandello. Numero massimo che dipenderà dai metri quadrati a disposizione.

I partecipanti all’evento saranno tenuti a rispettare delle generali regole di comportamento: sarà vietato introdurre, all'interno dell'area, valigie e trolley; bombolette spray di qualsiasi genere; trombette da stadio; introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio; introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione; introdurre o detenere sostanze stupefacenti e materiale infiammabile; introdurre bastoni per selfie e treppiedi; introdurre aste e ombrelli muniti di punta. Sarà vietato anche introdurre penne e puntatori laser; introdurre droni o aeroplani telecomandati; introdurre biciclette, skateboard, pattini e overboard; introdurre tutti gli altri oggetti atti ad offendere. Vietato, naturalmente, stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

Gli agrigentini, dopo la mezzanotte potranno assistere ai giochi pirotecnici che verranno espolsi alla Villa del Sole, potranno ascoltare - fra la via Sacra della Valle dei Templi e il centro storico di Agrigento - le esibizioni di una street band che ha radici jazzistiche e poi, appunto, in piazza Pirandello ci sarà l'atteso concerto dei Tinturia.

L'appello delle forze dell'ordine

Dal comando provinciale dei carabinieri e dalla Questura arriva un unico appello ai giovani: “Rimanete sobri, se dovete mettervi alla guida”. In strada ci saranno, infatti, decine di etilometri, ma anche gli autovelox. Apparecchiature che permetteranno di elevare salate multe a chi eccederà in velocità o a chi guiderà in stato di ebbrezza.