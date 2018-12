Il Comune vince contenzioso con coop, accordo per pagare 115mila euro

Il Comune di Agrigento vince il contenzioso con i soci della cooperativa "Villa Fiorita", condannati negli anni scorsi a pagare i maggiori oneri di espropriazione pagati rispetto al progetto originario che prevedeva la concessione di un'area per edificare degli alloggi.

I proprietari, in tutto una decina, per questa vecchia controversia che inizia nel lontano 1981, dovranno corrispondere poco meno di 115 mila euro. Nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo che prevede il versamento, ognuno per la propria quota, della somma entro il 30 dicembre.