Presunte irregolarità nella gestione del personale, arriva commissario ispettivo per due Comuni

Utilizzo del personale nei Comuni di Siculiana e Montallegro, arriva un commissario ispettivo. Il provvedimento, firmato nei giorni scorsi dall'Assessorato regionale agli Enti locali prende spunto dalla segnalazione fatta da alcuni consiglieri comunali montallegresi, i quali segnalarono "presunte irregolarità nel procedimento di instaurazione del rapporto di collaborazione per l'utilizzazione di due tecnici e del responsabile del servizio Finanziario, tutti dipendenti di ruolo del Comune di Siculiana”. Una segnalazione rispetto alla quale la Regione aveva già chiesto una relazione al segretario generale dell'Ente, che, però, sembra non aver convinto il Dipartimento Autonomie Locali, il quale ha ritenuto di nominare un commissario per avere maggiori chiarimenti rispetto alle indennità corrisposte ai dipendenti. Il funzionario avrà 90 giorni per effettuare le sue verifiche, ma, dice il decreto, potrebbe non limitarsi ai due comuni in questione.

Se necessario, si legge infatti, si potrebbe estenderne il raggio di azione all'Unione dei Comuni Bovo Marina – Torre Salsa – Eraclea Minoa”, al Consorzio Legalità e Sviluppo, e al Comune di Vallelunga Pratameno. Obiettivo, "verificare la legittimità dell'azione degli organi degli Enti interessati nel procedimento di autorizzazione e/o affidamento dell'incarico ai tecnici ed al responsabile del servizio finanziario, nonché la regolarità nella determinazione ed erogazione delle indennità di posizione e di risultato”.