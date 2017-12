Crociera nel Mediterraneo per 30 anziani: è il "regalo" del Comune

La giunta municipale, durante l'ultima seduta, ha assegnato i fondi agli uffici. Esattamente come avvenne nel 2012 - e allora non mancarono le infuocate polemiche - si sta dando corso all'organizzazione di un soggiorno climatico per 30 anziani. "Trattasi di un soggiorno climatico in crociera nel Mediterraneo - ha annunciato il sindaco di Comitini Nino Contino - con partenza presumibilmente nella prima settimana di maggio. Per maggiori dettagli e informazioni - ha aggiunto il capo dell'amministrazione rivolgendosi agli interessati - rivolgersi al personale dell'ufficio Solidarietà sociale".

L'iniziativa, rivolta agli anziani, viene realizzata con i fondi regionali che hanno lo scopo di garantire benefici per i cittadini over 65. Contino è tornato sindaco di Comitini, dopo l'amministrazione di Felice Raneri, la scorsa primavera.