"Sferrò colpi di taglierino al volto di un 45enne", l'indagato davanti al Gip si difende

E' comparso davanti al Gip Stefano Zammuto, del tribunale di Agrigento, il trentenne Salvatore Kessler arrestato, nei giorni scorsi, dai carabinieri per l'ipotesi di reato di lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, il giovane favarese avrebbe sferrato, in via Firenze, più colpi di taglierino al volto e al collo di un suo compaesano quarantacinquenne. Un uomo che è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove i medici hanno suturato le ferite con una novantina di punti.

L'indagato, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Vetro, ha reso - davanti al Gip - dichiarazioni spontanee sostenendo, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, la tesi della "legittima difesa". Kessler si sarebbe portato in via Firenze per un chiarimento con un'altra persona con la quale aveva avuto, poco prima, una lite in piazza Della Libertà. L'avvocato di fiducia ha chiesto una misura alternativa agli arresti domiciliari per consentire al suo assistito di continuare a lavorare. Il giudice Stefano Zammuto ha convalidato l'arresto e nelle prossime ore deciderà sulla misura da applicare.