La Colmar sceglie Favara, gli scatti della nuova collezione alla Farm cultural Park

Colori autentici, uno scorcio inconfondibile e la bellezza di un luogo che ha catturato anche i big della moda internazionale. E’ la Farm cultural Park la “casa” della nuova collezione primavera estate della Colmar. L’importante casa di moda ha scelto un palcoscenico davvero speciale, ovvero il cortile Bentivegna di Favara.

Gli scatti, che sono pronti a fare il giro del mondo, sono stati già pubblicati dal sito ufficiale della Colmar e nei rispettivi canali social.

L’ultimo riconoscimento, in ordine di tempo, arriva di direttori creativi della rinomata maison di moda. La manifattura Mario Colomba, comunemente chiamata Colmar, è un’azienda Made in Italy ed ha scelto - per pubblicizzare la nuova collezione - proprio uno dei posti più amati di Favara, ovvero la Farm cultural Park.

Il direttivo della rinomata azienda di abbigliamento è stato catturati dalla bellezza di un luogo che non conosce tempo. La Colmar, oggi, porta Favara in giro per il mondo.

