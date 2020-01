Grande Fratello, l'empedoclina Clizia Incorvaia: "Il bacio tra me e Scamarcio? C'è stato"

Ad una settimana dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia, Clizia Incorvaia, torna a parlare della sua storia con Francesco Sarcina. La modella empedoclina è reduce da un’estate al quanto burrascosa.

“Io e Francesco non stavamo più insieme. Una mattina mi sono svegliata e sul cellulare ho trovato centinaia di messaggi – ha detto durante una delle dirette Clizia Incorvaia – ricordo bene quel giorno. Sarcina, il mio ex marito, disse al Corriere della sera, che avevo baciato il nostro testimone di nozze”. A sostegno della modella empedoclina anche Adriana Volpe. “Non è stato un bel gesto – ha detto la presentatrice – è come se ti avesse sfregiata per sempre”. E sul bacio, Clizia Incorvaia risponde così: “Se ho baciato Scamarcio? Si. Perché nega? Non saprei”.

Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, stando a quanto trapela parteciperà al festival di Sanremo con una canzone che ha trovato ispirazione proprio nel triangolo amoroso e burrascoso tra l’ex moglie ed il suo migliore amico.