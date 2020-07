Cimitero di Piano Gatta, riprendono le sepolture: pochi i loculi a disposizione

Cimitero di Piano Gatta, ripartono le operazioni di tumulazione, ma la grande partita tutta da giocare riguarda necessariamente il futuro della struttura e della sua gestione. Nei giorni scorsi i familiari dei defunti che furono collocati all’interno di cappelle private (oggi ancora espropriate a titolo oneroso dal Municipio) hanno ricevuto delle richieste di pagamento da parte del Comune di alcuni bollettini necessari per provvedere alle operazioni di estumulazione che, appunto, permetteranno di spostare 48 degli oltre 70 corpi all’interno di alcuni dei nuovi loculi costruiti dalla Global service e adesso pienamente operativi. Un’operazione che dovrà essere condotta in tempi abbastanza brevi visto l’aumento delle temperatura.

Fuori da questa tornata di sepolture rimangono infatti una trentina di corpi in totale di quelli inseriti nelle cappelle, cui si aggiungono altrettante salme che si trovano conservate all’interno del magazzino del cimitero di Piano Gatta in attesa che siano completati e resi pienamente utilizzabili i 140 loculi in fase di costruzione non ancora completati. Per decidere del futuro di questi bisognerà attendere degli incontri - già programmati- la prossima settimana al Comune con i legali dell'ente e delle ditte.