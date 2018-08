Perseguita e cerca di intimidire l'ex moglie, arrestato 35enne

Non sarebbe riuscito ad accettare la fine della relazione con l'ex moglie e l'avrebbe pedinata. Stanca dell'ansia e dell'angoscia in cui la donna sarebbe stata costretta a vivere, ha chiesto aiuto ai carabinieri segnalando quanto le stava capitando.

I carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno sorpreso l'uomo per strada: ancora sotto casa della vittima. Alla vista dei militari dell'Arma, il trentacinquenne avrebbe "rivolto - secondo la ricostruzione ufficiale del comando provinciale di Agrigento - frasi intimidatorie alla sua ex, anche alla presenza dei carabinieri". A questo punto, l'uomo - C. S. - è stato arrestato. L'accusa è quella di atti persecutori. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato in carcere.