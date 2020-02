Nuovo ponte "Petrusa", il vice ministro Cancelleri: "Chiedo scusa per il ritardo"

Il vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri è ritornato ad Agrigento per assistere alle operazioni di varo del nuovo ponte “Petrusa”, sabato scorso dalla prefettura della città dei Templi era stato lui stesso ad annunciare la consegna dell’opera entro il prossimo mese di maggio, oggi dalla strada Statale 122, lo stesso Cancelleri, nonostante le rassicurazioni di Anas, prolunga le sue personali previsioni posticipando la scadenza dalla primavera all’estate 2020. Chiede scusa ai cittadini per i disagi dovuti ai ritardi ed invoca, ancora una volta, il diritto per gli agrigentini ad avere la normalità nei collegamenti viari.

Rivendicazione che il membro del governo Conte condivide con i responsabili del cartello sociale e con tutti i cittadini che, nel caso specifico, inoltrano queste istanze in quei palazzi dove Cancelleri lavora.

Il vice ministro si è poi soffermato anche sulle deviazioni attualmente presenti sul nuovo tracciato della “Strada degli scrittori” ed in particolare su quella limitrofa al viadotto “San Benedetto” che secondo il sottosegretario, sarà eliminata entro il prossimo mese di marzo.