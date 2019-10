Via libera dal Cga alla realizzazione di un mulino, imprenditrice vince il ricorso

Via libera dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana alla realizzazione di un mulino. I giudici, con un provvedimento cautelare, hanno accolto il ricorso presentato da una giovane coltivatrice diretta titolare di una azienda agricola agrigentina, contro l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale amministrativo regionale che aveva rigettato la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato che, di fatto, le impediva di realizzare l’attività.

La giovane imprenditrice, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, aveva richiesto al Comune di Agrigento il permesso per la costruzione, su terreno di sua proprietà, di un capannone da adibire alla trasformazione e degustazione di prodotti agricoli, con annesso mulino a pietra. Per la realizzazione del manufatto la titolare dell’azienda aveva concesso terreni di sua proprietà, per un’estensione complessiva maggiore di 10.000 metri quadrati, avendo accorpato a quelli originari anche altri lotti di identica destinazione agraria come previsto dalle norme di attuazione del Piano regolatore generale di Agrigento.

“Malgrado l’imprenditrice si fosse conformata alle prescrizioni dettate in materia - sottolineano i suoi legali -, il Comune aveva negato il rilascio del permesso di costruire ritenendo che non vi fosse conformità con le normative in materia urbanistica”. A seguito di ricorso, il Tar respingeva la domanda cautelare.