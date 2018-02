Centro storico, Villaseta, viale Le Dune e Quadrivio Spinasanta: ecco i lavori che prenderanno il via entro l'anno

I progetti di riqualificazione di via Duomo e traverse, vie Saponara, Santa Maria dei Greci, salita Sant' Antonio, vie Serroy e Santa Sofia, area compresa tra palazzo Tommasi e via Atena, tutti interventi inseriti nel piano denominato "Girgenti", diventeranno cantiere. Così come i lavori al terminal bus di piazzale Rosselli. È stato approvato dalla giunta comunale il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020.

A questi interventi si aggiungerà anche la riqualificazione di piazza della Concordia a Villaseta, finanziato grazie al bando “Periferie 2015”, per un importo di circa due milioni di euro. Secondo quanto previsto dal piano triennale delle opere pubbliche, inoltre, verrà avviato il recupero del manufatto sotto il viale Della Vittoria. E questo nell’ambito del riutilizzo delle economie dei lavori del muro della via Crispi.

Un ulteriore intervento, finanziato con fondi dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, è previsto per la riqualificazione del viale Le Dune, per il quale si sta cercando di ottenere i necessari pareri. Presenti anche gli interventi per il miglioramento della qualità della vita al Quadrivio Spinasanta. In questo caso cercando di sfruttare i fondi delle misure compensative Anas, relativi al raddoppio della statale 640.

"Si tratta degli interventi che prenderanno il via entro quest'anno - ha annunciato il sindaco Lillo Firetto - . E la lettura dei lavori inseriti in questo elenco annuale ci restituisce la misura del lavoro svolto in questi anni".