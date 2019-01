Tragedia sfiorata al centro commerciale, bimbo di 3 anni salvato da operatore del 118

Un bambino di tre anni, colpito da un grave malore al centro commerciale Valle dei Templi, è stato soccorso da un operatore del 118 libero dal servizio. Il piccolo ha perso i sensi per una grave crisi respiratoria e la madre ha iniziato a gridare per chiedere aiuto.

Ezio Catalosi, autista soccorritore, si trovava per caso nel bar della struttura e ha soccorso il piccolo dando, contemporaneamente, precise istruzioni ai colleghi che sono arrivati in pochi minuti a bordo di un'ambulanza. Il direttivo del 118 Sicilia ha proposto un riconoscimento per il collega mentre la madre del piccolo, sui social, ha ringraziato l'uomo che ha salvato la vita del figlio.