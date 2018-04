Cattura e ricovero dei cani randagi, pronto il bando da oltre 160 mila euro

Il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento in idonei impianti delle carcasse di animali recuperate sul territorio comunale – procedura negoziata da 16.500 euro – è stato aggiudicato. Se ne occuperà, avendo offerto un ribasso del due per cento, la “Pro-Eco-Trans”. Il Comune di Agrigento ha pubblicato il bando per affidare – con le caratteristiche dell’urgenza – il servizio di cattura dei cani randagi presenti su tutto il territorio. Servizio che comprende – per un anno - anche il ricovero, la cura e il mantenimento in canile-rifugio degli animali. L’appalto è, per cifra complessiva, importante: 165.677 euro. Il Municipio di Agrigento sta di fatto, con queste due ultimissime operazioni che vanno ad aggiungersi ad altre già varate ed in corso d’opera, cercando di fronteggiare il fenomeno del randagismo. Perché sia in centro che in periferia ci sono ormai sempre più branchi di cani randagi. Animali che, per la maggior parte, non fanno nulla: non aggrediscono, né minacciano gli agrigentini, ma che talvolta, invece, si trasformano in veri e propri pericoli.

Gli interessati a partecipare alla gara d’appalto per il servizio di cattura dei cani randagi, ricovero, cura e mantenimento in canile-rifugio degli animali dovranno presentare la propria offerta entro le ore 9 del prossimo due maggio e un’ora dopo, al settore Sanità, Ecologia ed Energia di via Pancamo a Fontanelle verranno aperte le buste. Il responsabile unico del procedimento è Domenico Savio Lo Presti.