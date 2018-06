Niente lavori alle case popolari, divampa la rivolta degli ex residenti

Manca la stipula del contratto tra l’Istituto autonomo case popolari e la ditta vincitrice della gara d’appalto, ma per arrivare a quest’ultimo passaggio ci vuole un certificato, della Prefettura di Caltanissetta, riguardante l’impresa, una tra quelle che compongono il raggruppamento che realizzerà i lavori. L’attesa continua e gli ormai ex abitanti delle residenze popolari di largo dei Martiri di via Fani, a Ribera, sono ormai esasperati. Una delegazione di assegnatari, il sindaco Carmelo Pace, assessori e consiglieri comunali, sono stati ieri mattina alla sede dell’Iacp di Agrigento.

E così faranno anche venerdì 15. "Questa volta ci incontreremo in Prefettura – dice il sindaco, Carmelo Pace, – e l’arrivo del certificato è atteso a giorni. Noi abbiamo detto che aspetteremo il certificato con loro – aggiunge Pace – e quindi torneremo tutti ad Agrigento. Purtroppo, continua l’attesa e da parte nostra il pieno sostegno e la solidarietà alla gente che attende ormai da troppo tempo di tornare a casa". Tra i presenti ieri ad Agrigento anche Angelo Renda che, negli anni, ha svolto un ruolo di coordinamento delle varie attività intraprese dagli assegnatari, sempre presente anche alle iniziative di protesta che sono state svolte fino ad oggi a Ribera. Nella sede dell’Iacp, per controllare la situazione, c’erano anche carabinieri e polizia "ma la gente si è comportata con compostezza – dice il sindaco Pace – a parte qualche urlo dettato ormai dalla stanchezza di dovere attendere per troppo tempo".

Le famiglie riberesi sono fuori da quelle case ormai da sei anni e dopo l’attesa per il finanziamento, per il completamento della gara d’appalto, adesso attendono la stipula del contratto tra l’Iacp e la ditta che ha vinto la gara d’appalto. La firma ancora non c’è stata.