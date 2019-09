Edilizia popolare, in arrivo 800mila euro per il recupero di 18 immobili

Miglioramento sismico, ristrutturazione ed efficentamento energetico di 18 alloggi popolari ubicati tra le vie Marche, Veneto e Liguria, il Comune di Ravanusa ottiene finanziamento da oltre 800mila euro.

La notizia, è riportata sul Giornale di Sicilia in edicola oggi. Oggetto degli interventi saranno strutture oggi in larga parte non abitate o utilizzate da famiglie indigenti che saranno collocate in altri alloggi nelle more dello svolgimento dei lavori. Il Comune aveva realizzato un progetto di recupero dopo aver constatato le condizioni in cui versavano gli immobili.

Una volta recuperate le strutture queste potranno essere una risposta importante ai bisogni abitativi della comunità ravanusana.