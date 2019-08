Discovery Channel a Sambuca, via alle riprese di una serie tv internazionale

Sambuca di Sicilia è stata invasa da turisti e possibili investitori, il progetto delle “case a 1 euro” ha fatto gola a tanti. A volere spendere dei soldi in uno dei borghi più belli è stato anche il colosso Discovery Channel. Il progetto dell’emittente televisiva è quello di raccontare in diverse fasi tutta l’evoluzione dei lavori.

Un vero e proprio format televisivo. Una volta ultimati i lavori la casa sarà assegnata all’attrice statunitense Lorraine Bracco. Il Progetto di rinascita porta anche la firma della Project City di Sambuca di Sicilia.

“I lavori proseguono molto bene”. Ha fatto sapere Pietro Verardo, sambuchese doc che ha messo a disposizione esperienza e genialità.

La serie televisiva ideata e prodotta da Discovery Channel per Sambuca di Sicilia, verrà proiettata in tutto il mondo. Una ventri – l’ennesima – più che mai importante per il borgo sambuchese.

Il progetto continua ad andare avanti, innescando la curiosità di molti. La troupe americana si aggira per le vie del borgo, riprese di un lavoro vero che sta premiando più che mai Sambuca di Sicilia. Diversi, centinaia, gli stranieri di tutto il mondo che hanno chiesto informazioni su Sambuca di Sicilia. Quando la serie tv sarà ultimata, le bellezza del borgo saranno viste da ogni parte del globo.