"Non è più socialmente pericoloso", revocata la sorveglianza speciale per Carusotto

Revocata la sorveglianza speciale nei confronti del canicattinese Dino Gioacchino Carusotto, 51 anni, condannato per avere partecipato all'uccisione del suo testimone di nozze, mettendo in contatto il mandante con l'effettivo killer. La notizia è riportata dal Giornale di Sicilia in edicola oggi. .

I giudici, evidenzia il quotidiano palermitano, hanno accolto da parte del giudice della linea difensiva di Carusotto, che ha già scontato 21 anni di reclusione, che si è incentrata sul fatto che l'uomo avesse un pericolosità "generica" non avendo mai fatto parte di sodalizi criminali di alcun tipo. L'uomo è oggi definitivamente libero