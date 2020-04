Rivolta in carcere dopo punizione a detenuto, in sei a giudizio per aggressione ad agenti

“Ti scippo la testa e ci gioco a pallone, pezzu di sbirru inutile”. Un procedimento disciplinare nei confronti di due detenuti suscita la sommossa di sei carcerati della sezione “alta sicurezza” dove vi sono i reclusi per reati di criminalità organizzata. La vicenda, relativa a un episodio avvenuto l’11 gennaio del 2018, approda in aula per il processo.

Il pubblico ministero Emiliana Busto ha disposto la citazione diretta a giudizio per Rosario Moscato, 29 anni; Paolo Vitellaro, 29 anni; Antonino Capizzi, 36 anni; Alfonso Fiammetta, 46 anni; Gaetano Licata, 36 anni e Pietro Giuseppe Flamia, 62 anni. L’accusa per tutti è di resistenza a pubblico ufficiale. “Oggi l’ispettore e il suo assistente – avrebbe detto Capizzi – hanno fatto un abuso ai detenuti Moscato e Vitellaro.. se vengono a sfidarci non ci vuole poi tanto a prendere uno sgabello e ad aprirgli la testa in due”. Vitellaro, inoltre, afferrato per il bavero il poliziotto penitenziario e lo avrebbe strattonato per il braccio”.

Le proteste e le minacce, secondo quanto ipotizza il pm, sarebbero state finalizzate – da lì l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale – al compimento dell’atto di servizio che consisteva nell’applicazione del procedimento disciplinare successivo a una precedente aggressione nei confronti degli agenti penitenziari. “Ispettore - avrebbe detto Fiammetta -, il suo collega ci ha mancato di rispetto. Ha sfidato il detenuto Vitellaro e pertanto se lo vedo al reparto gli spacco la testa e gli faccio vedere io come avviene una vera aggressione da parte dei detenuti.

I sei imputati (difesi, fra gli altri, dagli avvocati Giovanni Castronovo, Giuseppe Bongiorno e Rosalia Zarcone) saranno processati, in una data che sarà fissata successivamente all’emergenza Coronavirus, davanti al giudice Giuseppe Sciarrotta.