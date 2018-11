Arrivano 33 nuovi carabinieri: verranno dislocati nelle realtà a rischio

I rinforzi arrivano anche ad Agrigento e provincia. Sono 33 – sui complessivi 234 che stanno giungendo sull’isola – i carabinieri che andranno a rafforzare gli organici delle stazioni dell’Arma dell’Agrigentino. A confermare l’arrivo di nuovi militari, anche in provincia, è stato ieri il comando provinciale dell’Arma di Agrigento.

Il contingente di nuovi carabinieri consentirà di incrementare il numero di servizi di prevenzione e repressione svolti dai colleghi già presenti, secondo le esigenze operative individuate dal comandante della Legione, il generale di Brigata Giovanni Cataldo, al comando dallo scorso 4 settembre.

I 33 “nuovi” militari dell’Arma, nell’Agrigentino, verranno dislocati con particolare attenzione ai Comuni ritenuti più a rischio. Realtà dove già magari gli stessi amministratori hanno chiesto, e da tempo, un potenziamento della presenza dei carabinieri. E fra queste realtà c’è sicuramente Favara. Il sindaco Anna Alba, già in passate occasioni delinquenziali, a gran voce, ha reclamato – rivolgendo anche mirati appelli in Prefettura – più carabinieri per rinforzare l’organico della tenenza cittadina. Ma ci sono, naturalmente, anche altre realtà “delicate” nell’Agrigentino, paesi che verranno attenzionati in maniera particolare dal colonnello Giovanni Pellegrino che è a capo del comando provinciale dell’Arma di Agrigento. Non è escluso infatti che qualche carabiniere in più possa arrivare anche a Canicattì. Appena negli scorsi giorni, su richiesta del sindaco Ettore Di Ventura, è stato, infatti, tenuto – in Prefettura – un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. A trarre beneficio da questo potenziamento dell’organico saranno le unità di base dell’Arma, nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza alla cittadinanza, di svolgere un controllo del territorio ulteriormente rafforzato, di contribuire a far sentire la tradizionale vicinanza del carabiniere al cittadino.