Scovati 4 lavoratori in nero in 6 aziende agricole: maxi sanzioni

Sono quattro lavoratori in nero – fra romeni, agrigentini e un extracomunitario – che sono stati scovati, nei controlli contro il fenomeno del caporalato, fra Palma di Montechiaro, Licata e Campobello di Licata. I poliziotti della divisione Anticrimine della Questura di Agrigento hanno continuato l’attività di contrasto e hanno sottoposto a mirate verifiche sei aziende agricole. Ed è proprio durante queste ispezioni che sono stati trovati dei lavoratori intenti a raccogliere l’uva, per conto dei titolari delle aziende agricole, senza alcun contratto.

I poliziotti dell’Anticrimine, coordinati dal primo dirigente Angela Spatola, appurate le irregolarità hanno elevato diverse sanzioni amministrative: multe che variano da un minimo di poche centinaia di euro fino ad un massimo di 1.600 euro. Ma non è finita. E non soltanto perché i controlli proseguiranno. Non è finita perché alcune posizione delle aziende agricole controllate sono ancora al vaglio. I poliziotti stanno analizzando e “studiando” la documentazione acquisita.

I controlli – avviati già negli scorsi mesi – proseguiranno, naturalmente, in tutta la provincia. E questo perché dopo la raccolta dell’uva vi sarà quella delle olive. E i poliziotti sanno perfettamente che, in giro, nell’Agrigentino, esistono ancora i “caporali”.