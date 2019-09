Maxi giro di usura a tassi da record, imputato ribalta tutto: "Sono stato raggirato, ho perso i risparmi di una vita"

“Ho perso i risparmi di una vita, sono stato truffato. Gli ho dato 30mila euro per investirli e non ho visto più un centesimo. Quando sono andato a reclamare i soldi, ho trovato a casa il padre che mi ha cacciato”. Il canicattinese Angelo Gloria, 57 anni, smentisce in aula l’ipotesi della Procura che ipotizza l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata all’estorsione e all’usura che avrebbe fatto finire in ginocchio alcuni imprenditori. Il processo scaturito dalla maxi operazione “Cappio”, in corso davanti ai giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, è in dirittura di arrivo a distanza di sette anni dai rinvii a giudizio.

Dieci gli imputati. Si tratta di: Giuseppe Lo Brutto, 57 anni; Angelo Gloria, 57 anni; Antonio Maira, 69 anni; Giuseppe Zucchetto, 45 anni; Calogero Liuzzi, 39 anni; Ivan Sciabbarrasi, 43 anni; Giuseppe Maira, 64 anni; Antonio Gianluca Canicattì, 35 anni; tutti di Canicattì, Angelo Valletta, 65 anni, di Enna e Giuseppe Liuzzi, 37 anni, di San Cataldo.

I reati ipotizzati sono l’associazione a delinquere, l’usura aggravata, la minaccia e l’estorsione. Ieri, esaurita la lista dei testi del pubblico ministero Gloria Andreoli, è stata la volta dell’audizione degli imputati, difesi fra gli altri dagli avvocati Calogero Lo Giudice, Giovanni Salvaggio e Santo Lucia.

Gloria, in particolare, ha tirato in ballo uno dei principali accusatori del gruppo che, a sua volta, in passato è stato coinvolto in alcune indagini per truffa. “Sono io la sua vittima, mi ha truffato dei risparmi di una vita. Gli ho consegnato 30 mila euro, dopo tanti tentativi di recuperarli mi sono stati dati due assegni di 10mila euro che si sono rivelati essere scoperti”.