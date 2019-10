Trovano un portafogli per terra e si mobilitano per rintracciare il proprietario

Trovano per strada un portafogli con documenti e denaro e si adoperano per farlo riavere al legittimo proprietario. Protagoniste di quello che è stato un gesto di onestà sono state due studentesse del liceo classico Ugo Foscolo di Canicattì.

Le adolescenti, giunte nella zona di Santa Lucia, hanno notato per terra un portafogli. Lo hanno preso e hanno informato subito i genitori - ricostruisce l'edizione odierna del Giornale di Sicilia - . Hanno chiesto ad uno dei genitori di venire a scuola per prelevare il portafogli e adoperarsi per rintracciare il proprietario. All'interno c'era anche un tesserino di una delle ditte che gestisce a Canicattì il servizio di raccolta rifiuti che è stato decisivo per identificare e riconsegnare in tempo di record tutti i documenti ed il denaro. Il fortunato operatore di igiene ambientale si era accorto poco prima di aver perso il portafogli ed era in procinto di recarsi in caserma per formalizzare denuncia di smarrimento. Le studentesse gli hanno evitato i disagi.