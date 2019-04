Soldi falsi ad un venditore ambulante, scoppia un nuovo caso

Vende souvenir e gli rifilano una banconota da 100 euro falsa. E' accaduto, il giorno della festa della Liberazione, ad un venditore ambulante di Canicattì. L'uomo lo ha scoperto quando, dopo aver terminato di lavorare, è andato in un supermercato per fare la spesa. Il cassiere - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - dopo aver controllato e ricontrollato la banconota ha appurato che quelle 100 euro erano false. Il venditore ambulante fra rabbia e disperazione - perché aveva venduto souvenir per 35 euro e aveva dato 65 euro di resto al truffatore - ha strappato, all'interno dello stesso supermercato, la banconota.

Anche a Canicattì circolano, dunque, delle banconote false: si tratta per la maggior parte di "pezzi" da 10, 20 e 50 euro.