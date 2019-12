Rubano l'auto e rapinano un distributore di benzina, utilitaria carbonizzata e criminali in fuga

Due malviventi, con il volto travisato, hanno rapinato il distributore di benzina lungo la strada statale 122, in contrada Madonna dell'Aiuto, a Canicattì. Apparentemente non armati, i due sono riusciti a farsi consegnare quanto aveva con se l'operaio addetto agli impianti di distribuzione. Arraffati i soldi - il bottino è ancora in corso di quantificazione -, i criminali sono scappati, a gran velocità, con la stessa auto con la quale erano arrivati al distributore di carburanti: una Fiat Punto vecchio modello.

Una utilitaria che è stata ritrovata in fiamme qualche ora dopo il colpo. Una macchina che era stata rubata poco prima - il proprietario non ha avuto neanche il tempo per formalizzare una denuncia di furto - sempre a Canicattì.

Sulla rapina - l'ennesima che si registra in danno di quel periferico distributore di carburanti - hanno avviato le indagini i poliziotti del commissariato di Canicattì. Agenti che mantengono fitto, anzi più che fitto, il riserbo su quello che è accaduto e sulle mosse investigative che sono state già messe in atto.

Sul luogo del rinvenimento della vecchia Fiat Punto, di fatto distrutta dalle fiamme, ha lavorato per ore - naturalmente a caccia di qualche possibile indizio non inghiottito dalle fiamme - la Scientifica.

Appare scontato, visto che il furto dell'auto è stato immediatamente precedente alla rapina al distributore di carburante, che il colpo sia stato pianificato e studiato con meticolosità. Non è la prima volta però che, a Canicattì, si registrano rapine - ai danni dei distributori di carburante - fatte con questo modus operandi. L'interrogativo è, dunque, inevitabile: c'è sempre la stessa banda dietro ai colpi che si sono registrati anche in passato?