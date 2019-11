Ventottenne trovato morto e furgone da lavoro scomparso: è "giallo" a Canicattì

Un ventottenne è stato trovato morto - a quanto pare impiccato - all'interno della sua abitazione a Canicattì. E' mistero sull'accaduto, un "giallo" amplificato anche dall'assenza del furgone che il giovane utilizzava per lavoro. La polizia - gli agenti del commissariato di Canicattì nello specifico - hanno avviato le indagini per stabilire che fine abbia fatto quel furgone e se la scomparsa sia o meno collegabile con quello che potrebbe essere un suicidio.

Nessuna ipotesi - nemmeno quella dell'omicidio - viene, almeno per il momento, categoricamente esclusa e l'attività investigativa - riservatissima - è appena all'inizio.

Gli agenti del commissariato sembrerebbero però aver imboccato la giusta pista per stabilire cosa sia effettivamente accaduto al giovane e al mezzo che, quotidianamente, utilizzava. A Canicattì, in queste ore, non si parla di altro che di questo tragico mistero.