Rubato e abbandonato lo scooter dei postini: avviate indagini

Rubato e ritrovato nel giro di poche ore. E' accaduto a Canicattì dove qualcuno ha portato via uno scooterone delle Poste, di quelli utilizzati solitamente per la consegna della corrispondenza, che era stato lasciato posteggiato in via Verga. E' successo nella notte tra sabato e domenica. Ma il mezzo è stato abbandonato poco dopo, secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia. Lo scooter è stato ritrovato, nelle ore successive, da un equipaggio della sezione Volanti del commissariato di Canicattì che ha provveduto a farlo recuperare e ad avvertire il responsabile del parco automezzi delle Poste italiane.