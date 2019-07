Esce di casa e dimentica la finestra aperta: colpo grosso per i ladri

Esce di casa per andare a cena e dimentica la finestra socchiusa. Una leggerezza che è costata cara all’agricoltore quarantaseienne, proprietario dell’abitazione in via Libertà, e alla sua famiglia. Qualcuno – durante la loro assenza, nelle ore serali, - ha approfittato di quella finestra socchiusa, s’è intrufolato e ha rovistato fra armadi e cassetti. Alla fine, il malvivente – o la banda di delinquenti – è riuscito ad arraffare tutti i gioielli e i preziosi che è riuscito a ritrovare. Il colpo è stato importante. Ieri si parlava di un danno di diverse migliaia di euro, forse addirittura 4 o 5 mila euro.

Fatta la scoperta, il proprietario non ha potuto far altro che chiedere l’immediato intervento dei carabinieri. In via Libertà, a Canicattì, si è precipitata la prima pattuglia disponibile dell’Arma che ha constatato il furto. Nessun segno d’effrazione appunto e questo perché il ladro è riuscito ad intrufolarsi grazie a quella finestra lasciata socchiusa verosimilmente per far passare l’aria e cercare di rendere meno afosi gli interni dell’abitazione. I carabinieri hanno avviato le indagini e il primo passaggio investigativo effettuato è stata la verifica della presenza di telecamere di video sorveglianza nella zona.