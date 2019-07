"Rivende l'autoradio rubato", denunciato un romeno di 20 anni

"Tradito" dall'autoradio che aveva venduto per poche decine di euro. Un ventenne romeno è stato denunciato alla Procura di Agrigento, dai poliziotti del commissariato di Canicattì. Dovrà, adesso, rispondere dell'ipotesi di reato di ricettazione.

Lo scorso giugno, una ragazza di Canicattì ha denunciato il furto di diversi oggetti lasciati all'interno della sua autovettura, regolarmente parcheggiata in una centrale via. Dopo qualche giorno, i poliziotti - sviluppando le indagini - hanno appreso che uno degli oggetti rubati: l'autoradio era stato venduto, per poche decine di euro, dal ventenne romeno ad un giovane canicattinese. Gli agenti del commissariato di Canicattì sono riusciti a risalire al giovane acquirente al quale è stato sequestrato l'autoradio, poi restituito alla parte offesa. Il ragazzo romeno è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.